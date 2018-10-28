Kılıçdaroğlu villasını 500 bin liraya sattı

Burhaniye'deki yazlık villasını 500 bin lira civarı bir paraya sattığı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan gelen parayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettiği tazminat davası için kullanacağı belirtildi.

Söz konusu iddia Milliyet yazarı Talat Atilla'nın bugünkü köşesinde dile getirildi.

"KEMAL BEY BU KONUNUN ÖZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ"



Talat Atilla, 'Kılıçdaroğlu Erdoğan’a tazminatı ödemek için evini sattı' başlıklı yazısında şunları ifade etti: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu soruların yanıtlarını sordum.

Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama...

Sınırları zorlayan ısrarımla...

"500 BİN LİRAYA SATTIĞINI ÖĞRENDİM"

Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim.

"İKİ GEREKÇEYLE SATMIŞ"

Kılıçdaroğlu evini iki gerekçeyle elden çıkarmış.

BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek...

İKİ: Kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak..."