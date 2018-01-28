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Kılıçdaroğlu yaralı askerleri ziyaret etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerlere ziyarette bulundu.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 11:48..
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Terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Operasyonu ÖSO ve TSK işbirliği ile sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüsünden yaptığı konuşmada ÖSO'ya "Çete" dediği için tepki toplamıştı.

Kılıçdaroğlu yaralı askerleri ziyaret etti

"NE OLDUĞU BELİRSİZ ÇETE GRUBU"

Kılıçdaroğlu, “Ne olduğu belirsiz toplama bir orduyla Türkiye ordusunun ittifak yapması kabul edilemez. Türk askerinin tek başına Cerablus’a girme gücü var. Türk ordusunun bir çetenin emrine girmesi, onun gölgesinde kalması kabul edilemez” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerlere ziyarette bulundu.

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