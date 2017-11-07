Şırnak'ta şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle ve TSK'dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüsüne geldi.

Kılıçdaroğlu Yarbay Mehmet Alkan'a rozet taktı VİDEO

ROZET TAKTI

Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu. Yarbay Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yarbay Mehmet Alkan'a rozet takarak "aramıza hoşgeldin" dedi.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN OYUNUZU ÖYLE KULLANIN"

Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Yarbay Mehmet Alkan'ın CHP'ye üyeliğini duyurararak, "Yarbay Mehmet Alkan aramıza hoşgeldi, şeref verdi. Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan, Beytüşşebap'ta şehit oldu. O bütün şehitler gibi, gaziler gibi bizim onurumuz. Bir şehit yakını ordudan atıldı. Sadece ve sadece böyle konuştuğu için bir KHK ile ordudan atılıyorsa, bütün gazilere, şehit yakınlarına sesleniyorum; Bu tabloyu içinize sindiriyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve oyunuzu öyle kullanacaksınız.

Sadece ordudan atılmadı, pasaport verilmedi, beylik tabancası verilmedi, emekli ikramiyesi verilmedi, OYAK'taki birikimine el konuldu, kredi kartı bile verilmedi. Sivil ölüme mahkum oldu. Bunları yapanların yatacakları yeri yok.Sevgili yarbayım aramıza hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.