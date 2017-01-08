Kılıçdaroğlu: Yenikapı'ya ihanet etmeyen tek lider benim

OHAL'i eleştiren Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı. 20 Temmuz’da hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamentodan OHAL yetkisinin alındığı tarih" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"YENİKAPI'YA İHANET ETMEYEN TEK LİDER BENİM"

"Şimdi Yenikapı ruhu diyorlar. Açık ve net söylüyorum. Yenikapı’da saydığım 12 maddenin halen arkasındayım. Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen o ruhu sonuna kadar savunan tek lider benim. Diğerleri çıkıp hamaset yaptı ve ilk yaptıkları iş bu topluma ihanet etmek oldu. Kendi partilerinin mutfağında anayasa taslağı hazırladılar. Camiye kışlaya adliyeye siyaset sokmayın dedik. Dün yayınlanan KHK ile kışlaya siyaset soktular. Mete Han’dan bu yana gelen emir komuta zinciri alt üst edildi.

"METE HAN'DAN BERİ SÜREGELEN EMİR KOMUTA ZİNCİRİ YOK EDİLDİ"

Kendisine milliyetçi diyen vatandaşın durup düşünmesi gerekir. Mete Han’dan beri süregelen emir komuta zinciri yok edildiyse ben onların milliyetçiliğini sorgularım. Bu anayasa değişikliği parlamentodan geçerse ne olur? Bu anayasa değişikliği aynen geçerse bir partinin genel başkanı, 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12’sini atayacak. Ve bir partinin genel başkanı HSYK üyelerinin çoğunu atayacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bu anayasa değişikliği geçerse bugünkü cumhurbaşkanı bir sonraki günün cumhurbaşkanı olmayacak. Aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. Bu ne demek? Yargının siyasileştirilmesi demektir.

Getirilen değişikliğin nasıl büyük vahim sonuçlar doğuracağını henüz kitleler farkında değil. Bunu anlatmak bizim görevimiz. Bu anayasa geçerse, açık söyleyelim, Türkiye Cumhuriyeti bir parti devletine dönüşecektir. Hangi parti iktidardaysa devlet ona göre şekillenecektir. Yeni gelecek genel başkan bakanlıkları açıp kapatabilecektir. Yeni vilayetler kurabilecektir. Burası Patagonya mı?

'20 TEMMUZ DARBESİ' ÇIKIŞI

Rahmetli Ecevit’in başbakanlığında anayasanın 38 maddesi değişti. Kavga oldu mu gerginlik oldu mu hayır. Partiler geldi konuştu ve değişiklikleri parlamentodan büyük bir uyum ile girdiler.

2010’dan sonra AKP tam tersini yaptı. Dayatma kültürüyle anayasayı değiştirmek istediler. 2010 referandumunda şehir şehir dolaşıp bu yanlış demiştik. Pensilvanya’dan o dönem dost şimdi düşman belledikleri kişi de demeçler veriyordu: İmkan olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullanmak lazım diyordu.

Ve kendisi de, referandum sonucu onlara göre olumlu çıkınca, okyanus ötesine selam ve sevgilerini göndermişti. Sonra ne oldu yargı, terör örgütüne teslim edildi. 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı. 20 Temmuz’da hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamentodan OHAL yetkisinin alındığı tarih.

6 MADDE SIRALADI

20 Temmuz'dan sonra ne oldu:

1-TBMM OHAL KHK’ları ile devre dışı bırakılmasının yanında parlamentonun vermediği yetkiler de kullanılmıştır.

2-Bu süreçte kolektif suç yaratılmıştır.

3-OHAL ile muhalif medya susturulmak istenmiştir.

4-Türkiye cumhuriyeti tarihinde ilk kez hükümet birleşmiş milleteler başvurarak OHAL uygulamaları ile adil yargılamayı rafa kaldırdığını ilan etmiştir.

5-Darbe girişiminde bulunanlarla mücadele hukuk zemininden çıkarılmış bir kişinin kin ve öfke nöbetlerine teslim edilmiştir.

6-iş dünyası STK’lar konuşamaz hale gelmiştir. Kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

7-KHK’lar ile üniversiteler susturulmuş akademisyenler atılmıştır.

8-Yaratılan atmosfer nedeniyle hakim her önüne geleni tutuklamıştır. AYM de bu atmosferin etkisinde kalmıştır.

9-Türkiye bir hukuk devlet olmaktan çıkmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi rafa kaldırılmıştır. 20 Temmuz darbecileri fiili durumu anayasal zemine çekmek istiyorlar.