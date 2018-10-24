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Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde hedeflediği 9 ili açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere ilişkin iddialı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak, Bursa'yı istediklerini belirtti.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 13:16..
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Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde hedeflediği 9 ili açıkladı

Yerel seçimlere aylar kala ana muhalefet partisi CHP yol haritasını belirledi. 9 seçim kaybetmesine rağmen  koltuğundan vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu 9 ili ana hedef olarak belirledi.

Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde hedeflediği 9 ili açıkladı

HEDEF BELİRLENDİ

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemiyle toplandı. Bazı ilçe adaylarının oylanmasının beklediği PM öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Burada da PM'ye sunulacak adaylara dönük değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı seçimlerde 9 ili almak için iddialı olduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde hedeflediği 9 ili açıkladı

YEREL SEÇİMLERDE ALMAYI HEDEFLEDİĞİ 9 İL

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM'ye sunulan MYK raporunun sunuş bölümünde ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin, gelecek süreçte odaklanacakları en önemli dönemeç olacağını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Mart 2019 yerel seçimleri aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık yarınları için yerelden başlayarak, yönetim yetkisini liyakatli kadrolarımızla üstlenmeye başlayacağımız sürecin çıkış noktası olacaktır. Yerel seçimlerde önemli hedefler koyduk. İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak, Bursa'daki yerel yönetimleri almak gibi büyük bir hedef oluşturduk. Bunun yanında bu seçimde Türkiye'nin tüm şehirlerinde büyük başarılar elde edeceğimize olan inancım tamdır. Önümüzdeki süreçte hep birlikte tüm enerjimizle bu hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."


Yerel seçimlere aylar kala ana muhalefet partisi CHP yol haritasını ortaya koydu.

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