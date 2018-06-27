Kılıçdaroğlu: Yerel seçimlere odaklanalım

9 seçim kaybettikten sonra CHP'liler tarafından istifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, koltukta kalmak için yeni stratejiler geliştiriyor.

Kılıçdaroğlu, dün partililerle bir MYK toplantısı düzenledi.

Burada alınan seçim mağlubiyeti ve CHP'nin bundan sonraki yol haritası konuşuldu.

PARTİLİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun istifa ederek görevi Muharrem İnce'ye devredeceği konuşuluyordu.

Ancak Kılıçdaroğlu, sevdalısı olduğu CHP koltuğunu bırakmamak için partilileri ikna etmeye çalışıyor.

"BİRBİRİMİZLE UĞRAŞIRSAK HER ŞEYİ KAYBEDERİZ"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu'nun toplantıda partililere, “CHP bu oyuna düşmemeli. Muharrem İnce de bu oyuna düşmeyecektir. Var gücümüzle yerel seçimlere asılmalıyız. AK Parti kan kaybediyor. Yerel seçimlere odaklanmak yerine birbirimizle uğraşırsak her şeyi AK Parti'ye teslim ederiz” uyarısında bulunduğu öğrenildi.