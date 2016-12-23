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Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA | 23.12.2016 - 10:22
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Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti

HABER KATEGORİSİ

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, haber kategorisinde Ömer Ürer'in çektiği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 900'den fazla vatandaşın, güvenlik güçlerince evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü "Terörden kurtarılan vatandaşlar" isimli fotoğrafa oy verdi.

Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti VİDEO

Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti

YAŞAM KATEGORİSİ

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Kılıçdaroğlu, Cem Genco'un "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti

SPOR KATEGORİSİ

Kılıçdaroğlu, spor kategorisinde ise foto muhabiri Cem Özdel'in "Rodeo şampiyonası" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti

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