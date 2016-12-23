Kılıçdaroğlu yılın fotoğraflarını seçti

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

HABER KATEGORİSİ

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, haber kategorisinde Ömer Ürer'in çektiği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 900'den fazla vatandaşın, güvenlik güçlerince evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü "Terörden kurtarılan vatandaşlar" isimli fotoğrafa oy verdi.

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YAŞAM KATEGORİSİ

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Kılıçdaroğlu, Cem Genco'un "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

SPOR KATEGORİSİ

Kılıçdaroğlu, spor kategorisinde ise foto muhabiri Cem Özdel'in "Rodeo şampiyonası" adlı fotoğrafına oy verdi.