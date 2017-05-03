Kılıçdaroğlu: YSK üyelerine suç duyurusunda bulunacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "YSK üyeleri hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulunacağız. Bir yargıcımız var gayet güzel muhalefet şerhi yazmış doğrusunu yazmış. Diğerleri hakkında hem Danıştay, Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yasaları açıkça ihlal etmişler. Bunu anlamak için hukuk, ilkokul bitirmeye gerek yok. Akıl sahibi olmak yeterli. Diyor ki; üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan zarflar geçersizdir' diyor bu kadar açık.

"ÇETE MENSUBU BEYEFENDİ DİYOR Kİ; HAYIR BUNLAR GEÇERLİ"

Çete mensubu beyefendi diyor ki; hayır bunlar geçerli. Neye göre? Nihai karar bana ait diyor. Parlamento yasa çıkarmış sen ona uygun karar vereceksin. Hak aramaya devam edeceğiz." dedi.

AİHM'E GİDEREK TESCİL ETTİRMEK İSTİYORUZ

Referamdum sonuçlarını AİHM'e taşıma kararına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "AİHM'E giderek bütün dünyanın bildiğini yargı kararı ile tescil etmek istiyoruz. AİHM'e başvuru örnekleri de incelenerek güzel bir dilekçe hazırlığımız var. Önümüzdeki günlerde başvuru yapacağız"

"SANDIKLARDAN HAYIR ÇIKTIĞINI BÜTÜN DÜNYA KABUL EDİYOR"

"Sandıklardan 'Hayır' çıktığını bütün dünya kabul ediyor. 'Evet'i kabul etmiyoruz. Meşru değil YSK yasalara aykırı kararlar verdi. Üzerinde tartışılamaz bile. Hayır çıktığına yüzde yüz eminim. Siyasi otoriteden talimat alıp yasaları çiğnediler Eveti' çıkardılar. Bu kabul edilemez. Bütün uluslararası raporlarda da gayri meşru referandum olarak kabul ediliyor. Hangi demokraside meşru sayılır. Hayır çıkacağını çok iyi biliyorlardı. Hayır çıktı kendi kurdukları bir tezgah ile evet çıktı."

"HAKİMİN ÖNÜNE HAKİMLERİN YAZDIĞI MUHALEFET ŞERHLERİNİ DE KOYACAĞIM"

YSK'nın suç duyurusunda bulunmasına ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Çok memnun olurum. 'Çete' dolayısıyla benim hakkımda bir suç duyurusu ise bunu hakimin önüne koyacağım. Hakimin önüne ayrıca başka illerdeki hakimlerin yazdığı muhalefet şerhlerini de koyacağım.