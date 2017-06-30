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Kılıçdaroğlu yürüyüşteki FETÖ'cüler sorusunu yanıtladı

Adalet yürüyüşünde FETÖ'cülerin katılmış olma ihtimali ile ilgili Kılıçdaroğlu "milletin alnında yazmıyor ki FETÖ'cü olduğu" dedi.

30.06.2017 - 09:42
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Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı'nın adalet yürüyüşü ile ilgili sorularını yanıtladı.

"BİREYSEL OLARAK HERKES KATILABİLİR"

Parti olarak değil bireysel olarak herkesin yürüyüşe katılabileceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu; "Adalet yürüyüşünde bir tane bile altı oklu CHP bayrağı göremezsiniz. Bu bir adalet yürüyüşü. Adalet kim tarafından arzu ediliyorsa ve kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bu yürüyüşe katılabilir. Ben bir kişi olarak buna katılıyorum. Bir parti olarak yürüyeceğimizi asla söylemedik. Her partiden insan var. Hiç kimsenin parti kimliği ile katılmalarını doğru bulmuyoruz ve istemiyoruz. Bireysel olarak herkes gelebilir." dedi.

"ALNINDA YAZMIYOR Kİ FETÖ'CÜYÜM DİYE"

"FETÖ'cüler de katılabilir mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi;

"Alnında yazmıyor ki ben FETÖ'cüyüm diye. Ben nereden bileceğim belki de vardır bu yürüyüşün içinde.. Belki vardır Fethullah Gülen'e sempati duyan belki de yoktur bilmiyorum.

Kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa siyasi parti ismi kullanmaksızın gelebilir."

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