Kılıçdaroğlu: Zeytin Kuran'da geçiyor katledemezsiniz

CHP Genel Başkanı, kamuoyunda 'Zeytinlik Kanunu' olarak bilinen ve zeytinliklerin sanayileşmeye açılmasına olanak sağlayan yasa tasarısına olan tepkisini şahsi Twitter hesabı üzerinden sürdürdü.
Zeytinin Kuran-ı Kerim'de geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu; "Zeytin, Kuran-ı Kerim’de geçen bir ağaçtır. Nurdur, berekettir, hayattır. Son rant kurbanınızın zeytinlikler olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
HANGİ SÛRELERDE GEÇİYOR?
Zeytin ve zeytinyağı Kuran-ı Kerim'de; En'am 99., En'am 141., Nahl 11., Mû-minun 18-20., Nur 35 ve Abese 25-29. ayetlerde geçiyor.