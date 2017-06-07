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Kılıçdaroğlu: Zeytin Kuran'da geçiyor katledemezsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde tartışılan zeytinlik alanlar için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

07.06.2017 - 12:55
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CHP Genel Başkanı, kamuoyunda 'Zeytinlik Kanunu' olarak bilinen ve zeytinliklerin sanayileşmeye açılmasına olanak sağlayan yasa tasarısına olan tepkisini şahsi Twitter hesabı üzerinden sürdürdü.

Zeytinin Kuran-ı Kerim'de geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu; "Zeytin, Kuran-ı Kerim’de geçen bir ağaçtır. Nurdur, berekettir, hayattır. Son rant kurbanınızın zeytinlikler olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu: Zeytin Kuran'da geçiyor katledemezsiniz

HANGİ SÛRELERDE GEÇİYOR?

Zeytin ve zeytinyağı Kuran-ı Kerim'de; En'am 99., En'am 141., Nahl 11., Mû-minun 18-20., Nur 35 ve Abese 25-29. ayetlerde geçiyor.

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