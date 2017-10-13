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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 5 soru

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 soruya cevap vermesini istedi.

13.10.2017 - 20:32
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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 5 soru

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 soru yöneltti.

"SÖYLEDİKLERİMİ ANLAMAN İÇİN..."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Sevgili Erdoğan, benim söylediklerimi anlayacak kıratta değilsin. Çünkü söylediklerimi anlaman için önce düşünmeyi ve istişare etmeyi öğrenmen gerekiyor. Şimdi, sana o imkanı da veriyorum. Aşağıdaki 5 soruya cevap vermeyi dene. O zaman zorunlu olarak düşünecek ve benim söylediklerimi daha iyi anlayacaksın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 5 soru

Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği sorular şöyle:

"Durup dururken Türkiye'yi Suriye bataklığının bir parçası haline kim getirdi? Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşmanı Esed oldu? Kimin zamanında Suriye'deki kendi topraklarımızdan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldık? Suriye'ye girecek ve 24 saatte Şam'daki Emevi Camisi'nde namaz kılacaktık. Nasıl oldu da tam tersi gerçekleşti ve 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye girdi? Türk askerinin İdlib’e girme ve Esad'ın yanında yer alma stratejisi kime ait, bu kimin yanlış stratejisinin çöktüğünü gösteriyor?"

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