Kılıçdaroğlu'dan gündemle ilgili açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere, dün akşam özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi.

APOLET TARTIŞMASI

Partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerinin ardından başlayan 'apolet' tartışmasıyla ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir hükümet var bir de devlet denen bir kavram var. Hükümet, halktan yetki alır ve belli bir süre için devleti yönetmek üzere gelir. Devlet, liyakat sistemi üzerine inşa edilmiştir. Devlette her bürokratın görevi tanımlanmıştır. Tanımlamayı yasalar yapar. Valinin görevi, komutanın görevi, albayın görevi, üniversite hocasının görevi, nüfus memurunun görevi, yardımcı hizmetlere bakan personelin görevi gibi bütün görevler tanımlanmıştır. Dolayısıyla devlet memurları, hükümet memurları değildir.

ASKERLER SICAK SİYASETİN DIŞINDA DURURLAR

Adı üstünde devlet memurları. Yasasının adı da 'Devlet Memurları Kanunu'dur. Devlet memurları, siyasete karışmazlar. Bunlar, siyasetin dışındaki aktörlerdir. Bunlar, siyasetin yani hükümetin kendilerini yönlendirdiği şekliyle görevlerini yerlerine getirirler; ama yasalara uygun olmak kaydıyla. Bürokratlar, askerler, hakimler ve savcılar sıcak siyasetin dışında dururlar. Bunlar siyasi toplantılara katılmazlar, katılmaları da doğru değildir. 'Apolet' tartışmasının bizi asıl rahatsız eden boyutu, bir siyasi toplantıya bir askerin rütbesiyle beraber resmi kıyafetiyle beraber katılması ve orada kendi rakibini eleştirirken, o askerin onu alkışlaması. Yani cumhurbaşkanı adayını alkışlaması. Bizi rahatsız eden budur.

İNCE HAKLI

Devletin geleneğinde böyle bir kural yoktur. Askerlerin geleneğinde de hiç böyle bir kural yoktur. Normalde Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuda bir açıklama yapması lazım. Açıklama yapmadığı takdirde bir anlamda kendisi, suçun da ortağı olmuş olmaktadır. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Sayın İnce'nin buna yönelik bir eleştiri getirmesi son derece haktı tabi."

AF AÇIKLAMASI: MAFYA BOZUNTULARININ AFLARIYLA UĞRAŞILIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirip, yinelediği hükümete yönelik af çağrısını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Allah aşkına işsizlik sorunu var. Çiftçi kendisini yakıyor, işsiz kendisini yakıyor. Milyonlarca işsizimiz var. Atama bekleyen öğretmenler var. 17 milyon yoksulumuz var. Türkiye'nin pek çok komşusuyla sorunu var. Yani bu kadar büyük sorunlar varken, kalkıp da affı Türkiye'nin gündemine getirmek, akıl karı bir iş değil. Anlamak da mümkün değildir. Dolandırıcıyı mı affedeceksiniz, kimi affedeceksiniz? Asla doğru bulmuyorum. Sayın Bahçeli hüküm giymiş mahkum olanların affıyla uğraşacağına aylardır, yıllardır hapiste olup, hakkında henüz iddianamesi dahi düzenlenmeyen ve hapiste bekleyen bir sürü insan var.

Bari onların hakkını arasa. Bu adamlar, bu kadar yıldır, bu kadar aydır hapisteler; iddianame dahi yok. Niye tutuluyorlar bu insanlar hapiste? Bunların hakkını araması lazım. 33 er, 7 kez ömür boyu cezaya mahkum edildi. Bunların hakkını arayın. Asıl mahkum edilmesi gereken komutanlar, erlerden ne istiyorsunuz siz? Ama onlar bırakılmış, mafya bozuntularının aflarıyla uğraşılıyor ki bu da kabul edilecek bir şey değil. Benim vicdanım kabul etmiyor."

"İHTİYAÇ FAZLASI VARSA BEDELLİ YAPILABİLİR"

CHP Lideri Kılıçdaoğlu, kamuoyundaki bedelli askerlik beklentisiyle ilgili "Bu konudaki tartışmayı önce uzmanların görüş bildirmeleriyle başlatmamız gerekiyor. Yani insanlar talepte bulunabilirler; ama Türk Silahlı Kuvvetleri buna ne kadar sıcak bakıyor, ihtiyaçlar nedir? Onun hesabının iyi yapılması lazım, değerlendirilmesi lazım ve ondan sonra karar verilmesi lazım. İhtiyaç fazlası varsa elbette bedelli yapılabilir; ama ihtiyaç fazlası yoksa herkesin gidip, askerliğini yapması lazım. Burada kararı siyasilerden çok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacının belirlenmesi ve ona göre davranılması gerekir, diye düşünüyorum" dedi.

"YÜZDE 1 OY ALAN PARTİ DE PARLAMENTOYA GELMELİ"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile parlamenter sistemin getirilmesi konusunda yaptıkları görüşmenin detaylarını ise şöyle anlattı.

"Sayın Meral Akşener, haklı olarak demokratik parlamenter sisteme geçişle ilgili ortak bir söylem geliştirmek istiyor. 'Millet ittifakı'nı oluşturan partilerin teknisyenleri bir araya gelsinler ve bir yol haritası çizsinler, diye bir talebi oldu. Doğru bir taleptir, yerinde bir taleptir. Elbette demokratik parlamenter sistemi geliştirmek zorundayız. Altını özenle çiziyorum, eskiye dönüş değil. Eskiye dönüş, bugünkü zemini hazırlar. Biz tam tersine parlamentonun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendiği, erkler arasında yani yargının bağımsız olduğu, yürütme organının parlamentoyu ve yargıyı denetlediği, parlamentonun yürütmeyi ve yargıyı denetlediği, yargının da diğer iki erki denetlediği, medyanın da bütün bu erkleri ayrıca gücün denetlenmesi bağlamında denetlediği bir rejimi istiyoruz.

Yüzde 1 oy olan partinin genel başkanının da parlamentoya gelmesini isteyeceğiz. Parlamentoya milli iradenin tam yansımasını isteyeceğiz ve Türkiye'nin, parlamentonun sorunlarına çözüm üreteceğine inanıyoruz ve bunu sağlayacağız. Dolayısıyla geçmişe dönük değil, geleceğe dönük olarak daha güçlü demokratik bir parlamenter yapıyı inşa edeceğiz.