taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.405
USD
3,5131
EURO
3,6793
ALTIN
127,91
PETR
55,1300

Kılıçdaroğlu'dan Putin'e mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Putin'e mektup gönderdi.

İHA | 21.12.2016 - 12:33
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kılıçdaroğlu'dan Putin'e mektup

ASD

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e gönderdiği mektupta, Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un provokatif bir terör saldırısıyla alçakça öldürülmesinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.

''İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BOZMAK İSTİYORLAR''

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu,çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırının bütün boyutlarıyla ve bağlantılarıyla ortaya çıkartılması yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacaktır. Bu terör saldırısını yaptıranlar hiç şüphesiz ki iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını ve normalleşme sürecinin darbe almasını isteyenlerdir. Soğukkanlı bir şekilde olayı araştırıp, ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz, bize tuzak kuranlara en işi cevabı teşkil edecektir. Saygı ve iyi niyet dileklerimle."

Kılıçdaroğlu'dan Putin'e mektup

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

70
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

171
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

312
Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

318
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

17
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM