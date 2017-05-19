Kılıçdaroğlu'dan Sözcü'ye ziyaret

Saat 16.00 sıralarında gazetenin binasına gelen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı.

HEPİMİZ BU SABAH BAYRAM İÇİN SOKAĞA ÇIKTIK

Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs bir bayram. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimiz bu sabah bayramı kutlama gençlerle beraber olmak için büyük bir heyecan ile sokağa çıktık. Sonradan bir haber aldık Sözcü'ye yönelik olarak yapılan operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Toplumun her katmanının dikkatle aldığı okuduğu bir gazete. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete." diye konuştu.

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