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Kılıçdaroğlu'dan Sözcü'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ operasyonu yapılan Sözcü gazetesine ziyarette bulundu.

19.05.2017 - 17:51
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Kılıçdaroğlu'dan Sözcü'ye ziyaret

Saat 16.00 sıralarında gazetenin binasına gelen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı.

Kılıçdaroğlu'dan Sözcü'ye ziyaret

HEPİMİZ BU SABAH BAYRAM İÇİN SOKAĞA ÇIKTIK

Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs bir bayram. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimiz bu sabah bayramı kutlama gençlerle beraber olmak için büyük bir heyecan ile sokağa çıktık. Sonradan bir haber aldık Sözcü'ye yönelik olarak yapılan operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Toplumun her katmanının dikkatle aldığı okuduğu bir gazete. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'dan Sözcü'ye ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki Hürriyet yürüyüşünde haberi

Kılıçdaroğlu'dan Sözcü'ye ziyaret

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