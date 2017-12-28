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Kılıçdaroğlu'dan tek tip kıyafet açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlenmesini 'Aşağılayıcı' olarak tanımladı.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 22:10..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında gündeme dair soruları yanıtladı.

"TEK TİP UYGULAMASI AŞAĞILAYICI BİR DÜZENLEME"

FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Lideri, yürürlükteki kanundan örnek vererek, "Aşağılayıcı bir düzenleme getiriyor. Bu insanlar mahkum olmadı ki. Yarın beraat ederlerse ne olacak. Peki, onun onuru yok mu, kişiliği yok mu, ailesi yok mu" dedi.

Kılıçdaroğlu'dan tek tip kıyafet açıklaması

"TÜRKİYE'Yİ REZİL ETTİLER"

Tek tip kıyafet düzenlemesiyle Türkiye'nin dünyaya rezil olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hükümetin oturup düşünmesi lazım, evrensel hukuk kurallarından yola çıkması lazım. Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler" şeklinde konuştu.

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