Kılıçdaroğluna 1,5 milyon dolarlık tazminat davası

IOM, Libya'da kayıtlı 400 bin sığınmacı bulunmasına rağmen bu rakamın 1 milyona ulaşabileceğini duyurdu.

3

Güzellik başa bela olmasın

Güzelleşmek uğruna kullanılan pek çok kozmetikte olduğu gibi saç boyaları da zararlı bir takım maddeler içeriyor. Bu maddeler mesane, karaciğer ve beyin kanserine yol açabiliyor.