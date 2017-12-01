taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.529
USD
3,9339
EURO
4,6811
ALTIN
161,29
PETR
63,2300

Kılıçdaroğluna 1,5 milyon dolarlık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, haklarında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

AA | 01.12.2017 - 16:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

asdasd

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları, haklarında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE YAKINLARINDAN TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş adamı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, İstanbul Anadolu nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunuldu.

"KİN VE NEFRET DUYGULARINA MARUZ BIRAKILMA"

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu kaydedildi.

Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istendi.

İlginizi Çekebilir
Libya'da sığınmacı sayısı 1 milyona dayandı
IOM, Libya'da kayıtlı 400 bin sığınmacı bulunmasına rağmen bu rakamın 1 milyona ulaşabileceğini duyurdu.
Arjantin kayıp denizaltının mürettebatını aramayacak
44 kişilik mürettebatıyla Patagonya açıklarında batan ARA San Juan isimli denizaltı için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
ABD'den misket bombası yasağında geri adım
Pentagon, kullanımını yasakladığı misket bombasına getirdiği kısıtlama kararından geri adım attı, bombanın kullanımına devam edilmesi kararını aldı.
Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko, Myanmar'ın ardından Bangladeş'e giderek ayinlere katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

185
CHP belgeleri basınla paylaştı

CHP belgeleri basınla paylaştı

510
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

89
Neçirvan Barzani Şırnak'ta

Neçirvan Barzani Şırnak'ta

218
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

215
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

119
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM