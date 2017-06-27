Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı Adalet Yürüyüşü, 13. gününe girdi.

İstanbul'da doğru milletvekili ve partililerle yürüyen CHP Lideri, provokasyonlara karşı dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"DUBLÖRÜ DE YÜRÜYOR"

Yürüyüşe katılan isimler arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen kişi ile selfie yapan CHP'li vekil, fotoğrafa "250 km'den fazla yürüyen Kılıçdaroğlu dublör mü kullanıyor diyenler. Kılıçdaroğlu'nun dublörü de ayrıca yürüyor" ifadelerini kullandı.