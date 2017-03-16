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Kılıçdaroğlu'na Cem Özdemir'le neden tokalaştınız sorusu

Referandum çalışmaları kapsamında Denizli'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

16.03.2017 - 12:34
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Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'nin Çardak ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçedeki bir kahvehanede vatandaşlarla partilileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, onlarla sohbet etti.

"CEM ÖZDEMİR İLE NEDEN TOKALAŞTINIZ"

Bu sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırım iddialarına destek veren Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile neden tokalaştınız?" diye soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu'na Cem Özdemir'le neden tokalaştınız sorusu

"SİZ BUNU NEREDEN ÖĞRENDİNİZ BEN DE ONU MERAK EDİYORUM"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha önce gittim, sonra kendisiyle hiç muhatap olmadım, bir araya gelmedim. Siz bunu nereden öğrendiniz ben de onu merak ediyorum. Siz hangi amaçla bunu soruyorsunuz, bunu da bilmiyorum." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'na Cem Özdemir'le neden tokalaştınız sorusu

SORUYU SORAN KİŞİ DIŞARI ÇIKARTILDI

Bu arada Kılıçdaroğlu, bazı partililerden, soru soran kişiye tepki göstermemelerini istedi. İsmi öğrenilemeyen kişi, sorunun ardından kahvehanede bulunan şahıslar tarafından dışarı çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu'na Cem Özdemir'le neden tokalaştınız sorusu

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