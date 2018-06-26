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Kılıçdaroğlu’na cephe alan CHP’liler

Kılıçdaroğlu’na karşı isyan bayrağını kaldıran CHP’liler sosyal medyada #Saat20deCHPönüne hashtag’ini açtı. CHP Genel Merkezi’nde toplanma çağrıları yapılıyor.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 16:53..
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Kılıçdaroğlu’na cephe alan CHP’liler

24 Haziran seçimlerinde bir kez daha aradıkları başarıya ulaşamayan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu bir başarı gibi göstermesine kızan CHP'liler isyan bayraklarını açtı.

Sabah saatlerinde CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, Genel Merkez önünde 24 saat süreli oturma eylemi başlatmıştı.

CHP'LİLER İSYANDA

Sosyal medyada büyük yankı bulan bu eylem diğer partililer tarafından destek gördü.

Twitter'dan hashtag açan CHP'liler, akşam saat 20.00'de CHP Genel Merkez önünde eyleme katılma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’na cephe alan CHP’liler

Kılıçdaroğlu’na cephe alan CHP’liler

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