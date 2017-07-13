Kılıçdaroğlu'na diktatör yanıtı: 10 adım yürüyemezdin

ABD ve Almanya Ankara Büyükelçilikleri, vatandaşlarını darbe girişiminin yıldönümünde dikkatli olmaya çağırdı.

ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

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Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da tatil yapan Brezilyalı manken Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı.