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Kılıçdaroğlu'na diktatör yanıtı: 10 adım yürüyemezdin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tarihçi Ebubekir Sofuoğlu, ders niteliğinde karşılık verdi.

13.07.2017 - 05:46
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Kılıçdaroğlu'na diktatör yanıtı: 10 adım yürüyemezdin

Ülke TV'de Turgay Güler'in Sunduğu Sıra Dışı programında konuşan Pr. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına şu ifadelerle tepki gösterdi:

"HANGİ DİKTATÖRÜN ÜLKESİNDE 10 ADIM YÜRÜYEBİLİRDİN"

"Adalet diyor ya, Sultan Abdülhamid'i devirenler de 'hürriyet, eşitlik, kardeşlik' adı altında yürümüşlerdi. Abdülhamid'den sonra Osmanlı Devleti 6 yılda parçalandı...

Diktatör diyorsun. Yüzlerce kilometre yürüdün, 25 gün yürüdün, binlerce kişi yürüdün. Hangi diktatörün ülkesinde 10 adım yürüyebilirdin."

Kılıçdaroğlu'na diktatör yanıtı: 10 adım yürüyemezdin

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