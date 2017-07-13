Kılıçdaroğlu'na diktatör yanıtı: 10 adım yürüyemezdin

Ülke TV'de Turgay Güler'in Sunduğu Sıra Dışı programında konuşan Pr. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına şu ifadelerle tepki gösterdi:
"HANGİ DİKTATÖRÜN ÜLKESİNDE 10 ADIM YÜRÜYEBİLİRDİN"
"Adalet diyor ya, Sultan Abdülhamid'i devirenler de 'hürriyet, eşitlik, kardeşlik' adı altında yürümüşlerdi. Abdülhamid'den sonra Osmanlı Devleti 6 yılda parçalandı...
Diktatör diyorsun. Yüzlerce kilometre yürüdün, 25 gün yürüdün, binlerce kişi yürüdün. Hangi diktatörün ülkesinde 10 adım yürüyebilirdin."