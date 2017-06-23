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Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

"Adalet" yürüşüne katılanlar arasında, doping kullandığı gerekçesiyle Kırkpınar müsabakalarından atılan Savaş Yıldırım da vardı.

23.06.2017 - 06:31
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu, "Adalet Yürüyüşü"nde dün Bolu'nun Gerede İlçesi'ne ulaştı. Kılıçdaroğlu, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından Rabia işareti ile karşılandı.

Kalabalık bir grup halinde Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş yolunda toplanan grup rabia işareti yaptı. Kılıçdaroğlu ile CHP'lilere tepki gösteren vatandaşlar, "Şehitler için yürüyün" diye bağırdı.

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Yürüyüş güzergahında bulunan bir apartmandan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dev pankart açıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP'liler ise yorgunluk nedeniyle burada bir süre dinlendiler.

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

DOPİNGLİ ÇIKTIĞI İÇİN UNVANI GERİ ALINAN SAVAŞ YILDIRIM'DAN DESTEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"ne katılan Savaş Yıldırım isimli başpehlivanın, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazındığı unvanının, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındığı ortaya çıktı. Savaş Yıldırım, 2002 yılında finalde karşılaştığı Hasan Tuna'yı uzatmada yenerek, 641. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazanmıştı.

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Müsabaka sonrasında güreşçilerden alınan idrar numuneleri Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi tarafından incelenmiş ve Kırkpınar başpehlivanı Savaş Yıldırım'ın dopingli olduğu tespit edilmişti.

Savaş Yıldırım ise hiçbir şekilde dopingli madde kullanmadığını söyleyerek, "Kırkpınar başpehlivanlığını kazanabilmek için doping yapmaya ihtiyacım yok. Ben zaten kendisini hem minder güreşinde, hem de yağlı güreşte kanıtlamış bir sporcuyum. Minder güreşinde de 1995 yılında Ordulararası Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştım. Türk halkı benim doping yapmadığıma inanır” şeklinde kendini savunmuştu.

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