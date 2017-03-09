Kılıçdaroğlu'na Evet gazetesi gönderdiler

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz, PTT Gaziantep Başmüdürlüğü önündeki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı ve başbakanın ayrı partilerden seçilmesi durumunda kavga edecekleri" şeklinde bir açıklama yaptığını belirterek, kendisine seçmenleri doğru bilgilendirmesi için anayasa değişiklik teklifini içeren bir dosya ile göndereceklerini belirtti.

YENİ ANAYASAYI İÇEREK DOSYA DA GÖNDERDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat okuması için bu dosyayı yollayacaklarını anlatan Korkmaz, konuşmanın ardından, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa teklifini içeren dosya ile hazırladıkları "Evet Gazetesi"ni postaya verdi.