CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da yaptığı konuşmada, bugünkü anayasada siyasi ahlak kanununun eksik olduğunu söyleyerek, "Davutoğlu'yla anlaşmıştık ama ömrü yetmedi." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

SİYASİ AHLAK KANUNUNA İHTİYACIMIZ VAR

"Rejimi değiştirelim mi değiştirmeyelim mi bu da tartışılabilir. Bana sorarasanız bugünkü rejimde hatalar var mı eksiklikler var mı, var tabi. Söyleyeyim bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. İhale takipçisinin Meclis’te ne işi var? Yolsuzluk yapanın Meclis’te ne işi var?

Kılıçdaroğlu'na göre anayasada siyasi ahlak kanunu eksik VİDEO

BU KANUN ÇIKMAK ZORUNDADIR

Siyasi ahlak kanunu çıkmak zorundadır. Sayın Davutoğlu çıkaracaktı, görüşbirliğine vardık ama ömrü yetmedi. Sen misin siyasi ahlak kanunu çıkaran, kapının önüne koydu."