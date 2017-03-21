taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.002
USD
3,6038
EURO
3,8941
ALTIN
142,73
PETR
51,7800

Kılıçdaroğlu'na göre anayasada siyasi ahlak kanunu eksik

CHP lideri, siyasi ahlak kanununun acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.

21.03.2017 - 15:00
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'na göre anayasada siyasi ahlak kanunu eksik

1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da yaptığı konuşmada, bugünkü anayasada siyasi ahlak kanununun eksik olduğunu söyleyerek, "Davutoğlu'yla anlaşmıştık ama ömrü yetmedi." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

SİYASİ AHLAK KANUNUNA İHTİYACIMIZ VAR

"Rejimi değiştirelim mi değiştirmeyelim mi bu da tartışılabilir. Bana sorarasanız bugünkü rejimde hatalar var mı eksiklikler var mı, var tabi. Söyleyeyim bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. İhale takipçisinin Meclis’te ne işi var? Yolsuzluk yapanın Meclis’te ne işi var?

Kılıçdaroğlu'na göre anayasada siyasi ahlak kanunu eksik VİDEO

BU KANUN ÇIKMAK ZORUNDADIR

Siyasi ahlak kanunu çıkmak zorundadır. Sayın Davutoğlu çıkaracaktı, görüşbirliğine vardık ama ömrü yetmedi. Sen misin siyasi ahlak kanunu çıkaran, kapının önüne koydu."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

247
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

130
CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

28
Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

46
Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

175
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

195
Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM