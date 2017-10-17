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Kılıçdaroğlu'na göre CHP'li belediyelerde suç oranı düşük

Kemal Kılıçdaroğlu, "Suç oranının en düşük olduğu belediyeler, CHP'li belediyelerdir. Bunu ispat da ediyoruz" dedi.

17.10.2017 - 14:43
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Kılıçdaroğlu'na göre CHP'li belediyelerde suç oranı düşük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Uyuşturucu ile mücadele üzerinden belediyelerle ilgili karşılaştırmalar yapan CHP Lideri, partisine ait belediyeleri savundu.

Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde suç oranı düşü VİDEO

CHP'Lİ BELEDİYELERDE SUÇ ORANI DÜŞÜK

Suç oranının en düşük olduğu belediyelerin CHP'li olduğuna dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, bunu ispat edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu'na göre CHP'li belediyelerde suç oranı düşük

"VATANDAŞLARIM BUNDAN EMİN OLSUN"

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bütün vatandaşlarım bundan emin olsun; suç oranının en düşük olduğu belediyeler, CHP'li belediyelerdir. Bir daha söylüyorum, suç oranının en düşük olduğu belediyeler, CHP'li belediyelerdir. Bunu ispat da ediyoruz. Çünkü biz insanımızı seviyoruz, ona hizmet ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede CHP'li belediyeler önemli adımlar attılar. Biz sorunu çözeceğiz, uyuşturucu satanlara en ağır cezaların verilmesi gerekir. Bu işin affı yoktur."

KERKÜK'E YORUM YOK

CHP Lideri, konuşmasının devamında hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken, dünyanın yakından takip ettiği Kerkük operasyonuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

KARAKOL BASAN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karakolda kavga çıkardığı görüntüleri akıllara getirdi.

CHP'li belediye başkanı karakol bastı haberi

Kılıçdaroğlu'na göre CHP'li belediyelerde suç oranı düşük

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