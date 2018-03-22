CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNNTürk'te Şirin Payzın'ın konuğu oldu, dinde reform tartışmalarından sınır ötesi operasyonlara kadar her konuya değindi.

CHP liderinin din konusunda yaptığı vurgu ise dikkat çekici oldu: Türkiye Finlandiya gibi olmalı...

"FİNLANDİYA GİBİ OLMALI"

Finlandiya'nın Müslüman bir ülke olmadığını ancak tüm İslami kurallara uyduğunu belirten Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'deki sorunlar "Finlandiya gibi olamamaktan" kaynaklanıyor.

CHP lideri konuyla ilgili şöyle konuştu: "Biz İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz. Sorunlar ondan kaynaklanıyor. Mesela Finlandiya Müslüman ülke değil ama tüm İslami kurallara uyuyor. Yalan söylemek siyasetin bir parçası haline geldi. Siyasette kirlilikten kurtulmak lazım."

Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye Finlandiya gibi olmalı



CHP lideri dinde reform tartışmalarının ise gereksiz olduğunu, bu konu ile siyasilerin değil Diyanet'in ilgilenmesi gerektiğini söyledi.