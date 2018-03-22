taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.651
USD
3,9129
EURO
4,8354
ALTIN
167,21
PETR
69,5000

Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye Finlandiya gibi olmalı

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşanan sorunların sebebini anlattı: Finlandiya gibi "İslami kurallara uymamaktan" kaynaklanıyor.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 09:01..
  1. Haberler
  2. Gündem

e

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNNTürk'te Şirin Payzın'ın konuğu oldu, dinde reform tartışmalarından sınır ötesi operasyonlara kadar her konuya değindi.

CHP liderinin din konusunda yaptığı vurgu ise dikkat çekici oldu: Türkiye Finlandiya gibi olmalı...

"FİNLANDİYA GİBİ OLMALI"

Finlandiya'nın Müslüman bir ülke olmadığını ancak tüm İslami kurallara uyduğunu belirten Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'deki sorunlar "Finlandiya gibi olamamaktan" kaynaklanıyor.

CHP lideri konuyla ilgili şöyle konuştu: "Biz İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz. Sorunlar ondan kaynaklanıyor. Mesela Finlandiya Müslüman ülke değil ama tüm İslami kurallara uyuyor. Yalan söylemek siyasetin bir parçası haline geldi. Siyasette kirlilikten kurtulmak lazım."

Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye Finlandiya gibi olmalı

CHP lideri dinde reform tartışmalarının ise gereksiz olduğunu, bu konu ile siyasilerin değil Diyanet'in ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Doğan Medya işgalinde 3 subaya ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'in işgali davasında, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Afrinliler TSK ve ÖSO'ya minnettar
TSK sayesinde teröristlerden kurtulduğunu söyleyen Afrinliler, "Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar" dedi.
Afrin'de mayın temizliği devam ediyor
PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürüyor.
Doğan Medya'da topun ağzındaki ilk isimler
Demirören'in, Doğan Medya'yı satın almasıyla birlikte Hürriyet ve diğer kurumlarda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

58
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

27
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

103
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

39
İnternete RTÜK denetimi geliyor

İnternete RTÜK denetimi geliyor

35
Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

24
Trafik kavgasında bıçak çekti

Trafik kavgasında bıçak çekti

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM