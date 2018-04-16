Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'ye yatırım yapılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da bulunan kültür varlıklarının durumlarını tespit etmek için bir ihale düzenleyecek.

Şırnak Bestler Dereler Kuyu Tepe üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken zirve yarışındaki takımları sadece 3 puan ayırıyor. Kıyasıya süren bu yarışta şampiyonu averaj belirleyebilir.

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada şehrinde kurulu El Hamra Sarayı, İslam mimarisinin günümüze kadar ulaşan en önemli şaheserlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

1 Türkiye mühendis ordusu kuruyor Mühendis ordusu kurmaya başlayan TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uçaktaki yazılımdan donanımına kadar her aşamayı milli teknolojiyle yapacak.

2 Beyaz Saray Macron'u yalanladı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "ABD'yi Suriye'de kalmaya ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray, "Suriye'den çekilmekte kararlıyız" açıklaması yaptı.

3 Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk Basın karşısında Suriye'ye yapılan saldırı ile kendi kendini öven Macron bir anda kontrolü kaybederek, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" dedi.

4 Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi G.Saray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın devre arasında Arda Turan'la hakem Halil Umut Meler arasındaki konuşmaya Hasan Şaş dahil oldu. Şaş, hakemle konuşan Arda'ya sözlü saldırıda bulundu.

5 Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm Suriye'deki kimyasal silah üretim merkezlerinin vurulduğu harekattan önce May, Macron ve Putin ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havayı şöyle bir koklayalım istedik" dedi.

6 Adriana Lima'dan "hamile değilim" paylaşımı Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, Instagram Story'den yaptığı paylaşımla "Hamile mi?" sorularına cevap vermiş oldu.