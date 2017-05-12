Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26'ncı Dönem 1'inci Yasama Yılı Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı ile Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etmek için geçen yıl 20 Mayıs akşamı geldiği Antalya'da, heykeltıraş Ragıp Çiçen'in protestosuyla karşılaştı.

"BENİM HAYATIMI MAHVETTİNİZ"

Kılıçdaroğlu, havalimanında kendisini karşılayan CHP'li kalabalığı selamladığı sırada İzmir Karabağlar Belediyesi'nden alacağını tahsil edemediğini ileri sürerek VIP çıkış kapısı önüne koşan Çiçen, "Benim hayatımı mahvettiniz" diyerek protesto girişiminde bulundu.

Olaydan sonra Ragıp Çiçen hakkında, kamu görevlisine hakaret suçundan Antalya 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Geçen aralık ayındaki ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Ragıp Çiçen, söydedikleri ve yazdıklarının arkasında olduğunu, eleştiri hakkını kullandığını söyledi. Kendisine ceza verilmesi halinde bununla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini de söyleyen Çiçen, "Çünkü ben suç işlemedim" dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Çiçen, mahkemeye 7 sayfalık savunma dilekçesi ile 13 Mart 2015 tarihli Kemal Kılıçdaroğlu'na noterden gönderdiği ihtarnamenin bir suretini de verdi. Ragıp Çiçen, önceki gün görülen 2'nci duruşmaya ise katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi, sanığın müvekkiline hakaret etmeye devam ettiğini beyan etti. Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayette bulunduklarını açıklayan Çelik, sanık hakkında ayrıca Ankara 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.

CEZA 12 BİN LİRA VE KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKAT MASRAFLARI

Bunlara ilişkin belgeleri mahkemeye sunan Celal Çelik, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme sanığın kamu görevlisine işlediği suç sabit görüldüğünden Ragıp Çiçen'i 720 gün adli para cezasına mahkum etti. Takdir indirimiyle verilen cezayı 600 güne düşüren mahkeme, günlüğü 20 liradan sanığın 12 bin lira ödemesine hükmetti. Bu cezanın 24 eşit taksitle tahsiline karar veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun avukatlık ücreti 1980 liranın da sanıktan alınmasına hükmetti.

Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da protesto edildi