Kılıçdaroğlu'na kahkaha attıran fotoğraf

Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde yoğun tartışmalar yaşadığı rakiplerinden Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte AYM'nin kuruluş yıldönümünde uzun bir sohbette bulunmuş ve bu sohbetten yansıyan fotoğraflar hayır cephesinde fazlasıyla eleştirilmişti.

Fotoğrafta Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman'ın neşeli anları dikkat çekiyordu, hayırcıların da eleştirdiği buydu. Hayır cephesi Kılıçdaroğlu'na "Onlarla nasıl sohbet edersin, onlara nasıl gülersin" şeklinde tuhaf eleştiriler getiriyor, kimi zaman da hakaret ediyordu. Hatta Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını "ihanet" olarak niteliyordu.

Milliyet'ten Serpil Çevikcan fotoğraf karesine yansıyan o renkli anların altındaki sohbeti kaleme aldı. Çevikcan'ın aktardığına göre, İsmail Kahraman bir espri yapıyor, Başbakan Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu espriye gülüyor, ortaya da bu fotoğraflar çıkıyor.

İşte o fotoğrafın hikayesi:

"KABUL EDENLER ETMEYENLER, KABUL EDİLMİŞTİR"

Törenin yapıldığı salona önce Kılıçdaroğlu, ardından Yıldırım, sonra da TBMM Başkanı girdi. Protokolde, yan yana oturan Kılıçdaroğlu ile Yıldırım’ın yanında Kahraman’ın yeri ayrılmıştı. Başkan, yerine otururken, selamlaştıktan sonra her iki lidere dönerek, “Size komşu olabilir miyim?” diye sordu, ardından da Meclis Başkanı sıfatıyla kendi oylamasını yaparak, “kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir” esprisini yaptı. Meclis’in ve milletvekillerinin işlevine dönük eleştirilerde sık sık kullanılan, “Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir” esprisini bir adım öne götüren bu ifade, Kılıçdaroğlu’nu da Yıldırım’ı da çok güldürdü. İşte CHP liderinin saygı sınırlarını da aşan ifadelerle eleştirilmesine neden olan o enstantanenin nedeni bu.