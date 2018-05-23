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Kılıçdaroğlu'na liste dışı kalan isimler soruldu

CHP lideri, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin liste dışı kalmasının gerekçesini "Kan değişimine ihtiyaç vardı" diye açıkladı ve ekledi: Benim de liste dışı kalan arkadaşlarım var.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 09:10..
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Kılıçdaroğlu'na liste dışı kalan isimler soruldu

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CHP'de listelerin açıklanmasıyla yaşanan kaos ortamı medyada geniş yer bulmuştu. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yakın isimleri liste dışı bırakması en çok tepki çeken konu olmuştu.

MUHARREM İNCE'NİN ÇİZİK YİYEN ARKADAŞLARININ LİSTESİ

Liste dışı kalan isimler: “Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpçu, Erdin Bircan”

KILIÇDAROĞLU: BENİM DE ARKADAŞLARIM LİSTEDE YOK

Listelerde İnce'ye yakın olan bu isimlerin teker teker sahanın dışına itilmesi ve bu yönde süren tartışmalarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

"Bu tartışma da tümüyle yanlış bir tartışma; doğru değil." diyen CHP lideri,  "Bana çok yakın olup da listede yer alamayan arkadaşlarım da var. Sonuçta bir kan değişimine ihtiyacımız var. Kişiye yakın milletvekillerini tanımlamayı çok doğru bulmuyorum. Muharrem Bey’i sevenler de var, beni sevenler de var, Deniz Bey’i sevenler de var. Bu bir görevdir." diye konuştu.

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