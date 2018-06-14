CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV, Bloomberg HT ve Show TV ortak yayınında soruları yanıtladı.

"Öğrenci var ise orada öğretmen de olacak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1 milyona yakın öğretmen atanacak. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmene de son vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı politikalarına da son vereceğiz." ifadesini kullandı.

YOL HARİTASINI AÇIKLAYAMADI

Bunun üzerine Ece Üner, "Bir anda bütün öğretmen adaylarını atayacak bir yol haritanız var mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'na öğretmen atamaları soruldu VİDEO

Soruyu net bir şekilde cevaplayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu, bir süre sessiz kaldıktan sonra şöyle cevap verdi: "Atama bekleyen çok sayıda öğretmen var. Erdoğan bizim eğitim planımızı bilmiyorum. Bugün on binlerce çocuk sabah kahvaltısı yapmadan okula gidiyor. Biz bunu önleyeceğiz. Her çocuk sabah kahvaltısını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla okulda yapacak. Akşam evine gelecek. Biz birleştirilmiş sınıf olayını ortadan kaldıracağız. 1. 2. ve 3. sınıflar aynı odada ders yaptığı okullar var. Biz bunlara son vereceğiz."