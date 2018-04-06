Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz geçtiğimiz günlerde, Edirne Cezaevi'nde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçundan hükümlü bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

Bu görüşme bir yandan eleştirilere neden olurken bir yandan da "HDP-CHP ittifakı kesinleşiyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

KILIÇDAROĞLU "SELAM GÖNDERDİM" DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın ziyaret planını kendisine bildirdiğini, kendisinin de ziyareti olumlu karşılayarak selamlarını gönderdiğini belirtti.

-Hürriyet'ten Hande Fırat'ın "Öztürk Yılmaz’la Selahattin Demirtaş’ın görüşmesini biliyor muydunuz?" sorusuna CHP lideri şu yanıtı verdi:

"TABİİ GİDEBİLİRSİNİZ DEDİM"

"Öztürk bey gitmeden önce bana sordu gitmek istediğini ifade etti ‘tabii gidebilirsiniz’ dedim, ‘benim selamlarımı da söyleyin’ dedim. Dolayısıyla Öztürk bey kendisini ziyarete gitti.

"MİLLETVEKİLLERİNİN GÖREV YERİ PARLAMENTODUR"

Biz öteden beri milletvekillerinin tutuklanmasını doğru bulmuyoruz milletvekillerinin görev yeri parlamentodur ve bu görevi milletvekillerine veren de halkın kendisidir. Onu seçerek parlamentoya göndermiştir, parlamento dışındaki bir organın milletvekilini parlamento dışında bir organın uzaklaştırmasını hapse atmasını doğru bulmuyoruz. Yani bu yetki tümüyle parlamentoya ait olmalı.

"GÖREVİ SONA ERENE KADAR MAHKUM EDİLMEMELİYDİ"

Ayrıca şu da çok önemli; diyelim ki parlamentoda görev yaparken suçüstü olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde kişi yargılanabilir elbette. Dokunulmazlığı kaldırılabilir elbette. Buna da itirazımız yok. Ama bir ceza alacaksa eğer bunun da dönem sonuna atılması lazım yani milletvekilliği görevi sona erer ondan sonra eğer mahkum olacaksa hapishaneye girer."