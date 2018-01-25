Kılıçdaroğlu'na rakipleri soruldu

CHP'de olağan kurultay öncesi Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'den sonra Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını açıkladı.

AK Parti'ye karşı girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay öncesi rakiplerinin artmasıyla ilgili bir soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu, adaylarla ilgili soruya güldü.

"CHP YÖNETİCİLERİ ATAMAYLA DEĞİL, SEÇİMLE GELİR"

Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun da adaylığını açıklayacak olması ve CHP’li Muharrem İnce’nin ‘Ben olsaydım kendime man kafa dedirtmezdim’ eleştirisini sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “CHP’nin özelliği, CHP’nin yöneticileri seçimle gelmiş olmasıdır, atamayla değil. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Elbette genel başkanlığa da, il başkanlığına da, ilçe başkanlığına da değişik adaylar çıkar kuralı vardır. Adaylar çıkar demokratik yollarla yarışırız. Birisi başkan olur, sonra herkes ona destek verir. Bizim temel kuralımız budur” karşılığını verdi.