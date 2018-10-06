Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren şehit yakını susturuldu

Ersun Yanal, Aykut Demir, Özer Hurmacı derken bu kez de Trabzonspor, eski hocası Rıza Çalımbay’a 345 bin euro (2.4 milyon TL) ödemeye mahkum edildi.

Üç gündür hastanede polis nezaretinde yedirilip içirilerek, dışkılama yoluyla yuttuğu pırlantayı çıkarması beklenen İrlandalı turistin isteğiyle yüzük, kolonoskopi ile çıkarıldı.

Irak’ın, Felluce, Selahattin ve Musul kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla şehit kızı olan 104 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu’na moral ziyaretinde bulundular.

1 Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 liraya satılan domatesin faturada 70 kuruşa alındığını görünce fiyatın indirilmesini istedi.

2 Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi.

3 Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı Başkan Erdoğan, "Fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız. Biz bize yeteriz" dedi.

4 Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı.

5 İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu Yaz tatili yaptığı sırada yüzdüğü gölde ayağına bir şeyin takıldığını hisseden 8 yaşındaki bir çocuk, 1500 yıllık bir kılıç buldu.

6 İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin İran Devrim Muhafızları komutanı Selami, İsrail'i denize dökmekle tehdit etti.