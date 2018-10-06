Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren şehit yakını susturuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan ve dün cenazesi törenle toprağa verilen Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
"HANGİ YÜZLE GELDİN BURAYA"
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu apartmandan çıkacağı sırada sokaktaki taziye çadırında bulunan şehidin bir yakını, "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin buraya, senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi." diyerek tepki gösterdi.
"SIKMAYIN, CANINI ACITMAYIN"
Bu sırada korumalar ve partililer Ahmet Gök'ün üzerine saldırırken, şehidin amcası müdahaleye tepki gösterdi. Ahmet Gök'ü savunan şehit amcası, "Sıkmayın, canını acıtmayın" diyerek araya girdi.
Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na tepki
Ahmet Gök'ün uzaklaştırılmasıyla Kılıçdaroğlu aracına binerek diğer programa katılmak için sokaktan ayrıldı.