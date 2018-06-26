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Kılıçdaroğlu'na tepkiler artıyor

9 seçim kaybetmesine rağmen istifa etmeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu için çanlar çalıyor. CHP seçmeni, genel merkez binası önünde protestoda bulunuyor.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 23:07..
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Kılıçdaroğlu'na tepkiler artıyor

Recep Tayyip Erdoğan karşısında 9. seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından istenmeyen adam oldu. Partinin çoğunlukla genç seçmeninden oluşan kalabalık, genel merkez önünde toplandı.

CHP Genel Merkezi önünde protesto VİDEO

İNCE İÇİN BÜYÜK DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine soktuğu Muharrem İnce'nin performansı beğenildi. Yüzde 30 oy alan İnce, CHP seçmenini partinin liderliği için ikna etmiş oldu.

Seçmenler, 2 gündür Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için protestolarını sürdürüyor.

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