Kılıçdaroğlu'na tepkiler artıyor

Recep Tayyip Erdoğan karşısında 9. seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından istenmeyen adam oldu. Partinin çoğunlukla genç seçmeninden oluşan kalabalık, genel merkez önünde toplandı.

CHP Genel Merkezi önünde protesto VİDEO



İNCE İÇİN BÜYÜK DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine soktuğu Muharrem İnce'nin performansı beğenildi. Yüzde 30 oy alan İnce, CHP seçmenini partinin liderliği için ikna etmiş oldu.

Seçmenler, 2 gündür Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için protestolarını sürdürüyor.