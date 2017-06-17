Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, vatandaşlarını uyararak, Şişli ve Mecidiyeköy'de terör saldırısı ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, dolar/TL endeksinin 3.50 değil, 2.50 TL olması gerektiğini savundu.

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1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

Çipli kimliklerin bu ay yürürlüğe girmesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında daha da artış olması bekleniyor.