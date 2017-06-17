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Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

Terör sevici oyuncu Füsun Demirel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşü için tebrik etti.

17.06.2017 - 16:13
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Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşüne Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde devam etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kahramankazan'ı geçince mola verdi.

GERİLLA ANNESİNDEN DESTEK

Karavanda dinlenen Kılıçdaroğlu'nu, daha önce verdiği bir röportajda 'gerilla' annesi olmak istediğini belirterek PKK'lı teröristlere destek veren Füsun Demirel ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

Rezidanslar kraliçesi olan CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.

Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

Füsun Demirel: Gerilla annesini oynamak istiyorum

Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

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