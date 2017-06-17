Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşüne Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde devam etti.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kahramankazan'ı geçince mola verdi.
GERİLLA ANNESİNDEN DESTEK
Karavanda dinlenen Kılıçdaroğlu'nu, daha önce verdiği bir röportajda 'gerilla' annesi olmak istediğini belirterek PKK'lı teröristlere destek veren Füsun Demirel ziyaret etti.
Rezidanslar kraliçesi olan CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.
Füsun Demirel: Gerilla annesini oynamak istiyorum