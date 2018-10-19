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Kılıçdaroğlu'nda Cemal Kaşıkçı talebi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı için Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 13:16..
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Kılıçdaroğlu'nda Cemal Kaşıkçı talebi

Suudi gaeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

DÜNYA MEDYASI 2 HAFTADIR BU OLAYI KONUŞUYOR

Dünya medyası iki haftadır bu haberle çalkalanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ancak bugün konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Türkiye Büyük Milliet Meclisi'nde Cemal Kaşıkçı için Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Kılıçdaroğlu olayın aydınlatılmasını istiyor.

"TÜM DETAYLARIYLA ELE ALINMALI"

Klıçdaroğlu, "Kayıp gazeteci Kaşıkçı olayı tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı, kapatmak istiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nda Cemal Kaşıkçı talebi

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