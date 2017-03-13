Kılıçdaroğlu'ndan 2 yılda emekli oluyorlar gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada yeni bir gafa imza attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ GAFI

Yeni sistemle birlikte Başbakanlığın kaldırılacağını bilmeyen CHP Lideri, 18 yaşında seçilme hakkıyla ilgili emeklilik iddiası ortaya attı.

"18 yaşında milletvekili olacak, sonra da 2 yılda emekli olacaklar" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki geldi.

"BUNU DA MI OKUMADAN DEDİNİZ"

Turan, Twitter hesabından CHP Lideri'ne "Bunu da mı okumadan dediniz yoksa bilinçli yalan mı?" sorusunu yöneltti.