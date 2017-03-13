taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.215
USD
3,7394
EURO
3,9944
ALTIN
145,33
PETR
51,3500

Kılıçdaroğlu'ndan 2 yılda emekli oluyorlar gafı

Yeni sistemle Başbakanlığın kaldırılacağını bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun 18 yaşında seçilme hakkıyla ilgili de bilgisiz olduğu ortaya çıktı.

13.03.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada yeni bir gafa imza attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ GAFI

Yeni sistemle birlikte Başbakanlığın kaldırılacağını bilmeyen CHP Lideri, 18 yaşında seçilme hakkıyla ilgili emeklilik iddiası ortaya attı.

"18 yaşında milletvekili olacak, sonra da 2 yılda emekli olacaklar" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki geldi.

"BUNU DA MI OKUMADAN DEDİNİZ"

Turan, Twitter hesabından CHP Lideri'ne "Bunu da mı okumadan dediniz yoksa bilinçli yalan mı?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'ndan 2 yılda emekli oluyorlar gafı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

126
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

258
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

235
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

123
İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

319
Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

88
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM