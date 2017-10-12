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Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

Türkiye'nin dış politikada yanlış olduğunu savunan CHP Lideri, Türkiye-ABD geriliminde kaybedenin Türkiye olacağını söyledi.

12.10.2017 - 07:41
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Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

kemal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE KAYBEDER

ABD Konsolosluğu çalışanlarının FETÖ ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra başlatılan operasyon nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilimi değerlendiren CHP Lideri, kaybedenin Türkiye olacağını söyledi.

DÖVİZ, BORSA..

Vizelerin kaldırılması kararının Türkiye'ye maliyetinin 50 milyar TL olacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Dövizin yükselmesi var, borsanın maliyeti var. Zarar aslında Türkiye’ye. Ciddi zararlarımız var." diye konuştu.

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