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Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye: Yargı fasıllarını açın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling’le yaptığı görüşmede, AB’ye yargıyla ilgili fasılları aç

16.05.2017 - 02:33
  1. Haberler
  2. Politika

kk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling’le yaptığı görüşmede, AB’ye yargıyla ilgili fasılları açması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Olling’i Genel Merkez’deki makamında kabul etti.

Olling, “AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde gelinen nokta nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Türkiye, AB müzakerelerinde bir yere kadar ilerledi ama Avrupa’da, Türkiye’nin bu haliyle müzakerelerin devam edilemeyeceği yönünde bir kanaat oluştu” diyerek Kılıçdaroğlu’nun düşüncelerini sordu.

Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye: Yargı fasıllarını açın

Kılıçdaroğlu ise Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin devam etmesi gerektiğini belirterek, “Hatta yargı ile ilgili 23 ve 24’üncü fasıllar bir an önce açılmalı. Müzakerelerin devam etmesi Türkiye’de demokratikleşme açısından olumlu olacaktır. Özellikle şu anda Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçimleri yapılıyor, yargı yeniden yapılandırılıyor. Özellikle bu dönemde yargı ile ilgili fasılların açılması yararlı olacaktır” dedi.

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Türkiye ve AB yetkilileri arasında zaman zaman sertleşen karşılıklı açıklamalar ve kullanılan dili ‘kışkırtıcı’ bulduğunu söylerken Kılıçdaroğlu, “Herkesin diplomatik nezakete uyma zorunluluğu vardır. Suhuletli bir yaklaşım hem Türkiye, hem de Avrupa’nın işine yarar. Bir an önce tansiyonu düşürmek lazım” diye konuştu.

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