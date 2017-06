OHAL sonrası çıkarılan KHK ile mesleklerinden ihraç edilen akademisyenler için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunulmuştu.

AİHM, konuyla ilgili; "OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurun" yanıtını verdi.

"AİHM BU KONUMA DÜŞMEMELİ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu bu kararın ardından şunları söyledi: "AİHM karar vermiş. Komisyondan geçtikten sonra dilekçeler bize gelecek deniyor. Siz hangi komisyondan söz ediyorsunuz. 5 ay bekledik oraya üye atansın. Geciken adalet adalet değildir, onlara söylüyorum. AİHM bu konuma düşmemeli, bu konuma düşerse o kurum da saygınlığını yitirir. Hangi komisyon. Komisyonun kuruluş gerekçesi o dilekçeler senin önüne erken gelmesin diye. 12 Eylül darbe döneminde ne yaşanıyorsa, bugün katmerlisi yaşanıyor.

"HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK"

Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Her darbe kendi hukukunu yaratır. Gayri meşru bir anayasa ile şu anda görev yapıyorlar. YSK'daki bir çetenin öngörüsü ile gayri meşru bir anayasayı dayattılar. Bu anayasa yürürlükte olabilir ama meşru değildir. Her şey gayri meşrudur. Bunu da herkesin bilmesini isteriz. Üniversitelerde de kıyımlar yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan AİHM'e: Sizde de vicdan var mı acaba VİDEO

AİHM'E SESLENİYORUM; SİZDE DE VİCDAN VAR MI ACABA

Hak arayan iki genç arkadaşımız açlık grevi yapıyorlar. İnsan hakları heykelinin önünde işini geri istiyor. Oturuyor orada, buna bile tahammül edemiyorlar. Neden? Diktatörler nedeniyle. Sonra alıp hapse attılar. AİHM'e seslenmek istiyorum; Sizde de vicdan var mı acaba? O insanlar öldükten sonra mı karar vereceksiniz?"