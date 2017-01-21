Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla gerçekleştirilen saldırıdan dolayı Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Dün akşam saatlerinde Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına teröristler tarafından lav silahıyla saldırı yapılmıştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de saldırıya ilişkin, "Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak içeride duvara saplandı. Hamdolsun, lav silahının ucundaki roket, içerideki duvarda patlamadı. Yaklaşık 10 dakika önce, patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var." açıklaması yapmıştı.