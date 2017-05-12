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Kılıçdaroğlu'ndan Arı İnan'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'la görüştü.

12.05.2017 - 20:37
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'ı Çankaya'daki evinde ziyaret etti.

BU HAREKETLERİ YAPAN İNSAN OLAMAZ

İnan'ın evinden ayrılırken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, Süleyman Yeşilyurt'un bir televizyon kanalındaki programda Atatürk ve Afet İnan'a yönelik sözlerinin hatırlatması üzerine, daha önce "Bu hakaretleri yapanlar insan sayılmaz." şeklinde açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Kılıçdaroğlu'ndan Arı İnan'a ziyaret

TARİHİMİZE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ

Kılıçdaroğlu, "Biz kendi tarihimize, kültürümüze, geçmişte bu ülkeye hizmet eden herkese saygı duymak zorundayız. Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değil. Toplumun her kesiminden de ciddi tepkiler geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Arı İnan'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Arı İnan'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Arı İnan'a ziyaret

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