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Kılıçdaroğlu'ndan askerli Demokrasi Yürüyüşü pankartı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokak çağrısı sonrası hazırlanan afişte, arkasında askerlerin yer alması tartışma yarattı.

14.06.2017 - 23:35
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Kılıçdaroğlu'ndan askerli Demokrasi Yürüyüşü pankartı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında yargılanmasının ardından verilen tutukluluk kararını protesto amacıyla, Ankara Güvenpark'ta toplanmak üzere CHP'lileri sokağa çıkmaya davet etmişti.

Söz konusu protestoyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı bir poster, sosyal medyada yayımlandı.

AFİŞTE ARKASINA HALKI DEĞİL, ASKERİ KOYDULAR

Ancak, "Demokrasi yürüşümüzü başlatıyorum, elimde sadece 'adalet' yazan bir afiş taşıyacağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun söyleminin aksine, Kılıçdaroğlu'nun parti mitinglerinde vatandaşlarla buluşmasını anlatan bir fotoğraf yerine, Anıtkabir ziyaretinden olduğu tahmin edilen ve arkasında ordu mensuplarının yer aldığı bir fotoğrafın afişte kullanılması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu: 'Adalet' yazan bir afiş taşıyacağım VİDEO

Kılıçdaroğlu'ndan askerli Demokrasi Yürüyüşü pankartı

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