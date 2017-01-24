Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına referandum görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarını parti genel merkezine çağırdı.

CHP Lideri, belediye başkanlarıyla referandum süreciyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

BAŞKANLARI GÖREVLENDİRDİ

Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarıyla ilgili başkanlara görevlerini de bildirdi.

TEKLİF ERDOĞAN'IN İMZASINI BEKLİYOR

Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra 60 gün içerisinde halka sunulacak.