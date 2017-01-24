taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.048
USD
3,7566
EURO
4,0378
ALTIN
146,76
PETR
55,2800

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına referandum görevi

CHP Lideri, referandum öncesi büyükşehir ve il belediye başkanlarını genel merkezde ağırlayarak referandum için görevlerini bildirdi.

24.01.2017 - 09:19
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına referandum görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarını parti genel merkezine çağırdı.

CHP Lideri, belediye başkanlarıyla referandum süreciyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

BAŞKANLARI GÖREVLENDİRDİ

Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarıyla ilgili başkanlara görevlerini de bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına referandum görevi

TEKLİF ERDOĞAN'IN İMZASINI BEKLİYOR

Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra 60 gün içerisinde halka sunulacak.

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına referandum görevi

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına referandum görevi

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına referandum görevi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

37
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

85
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

276
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

59
Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

8
Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

6
Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM