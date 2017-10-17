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Kılıçdaroğlu'ndan besmelesiz et kesimi eleştirisi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sırbistan'dan et alımını eleştirerek; "Bu etler besmelesiz kesildi" dedi.

17.10.2017 - 18:46
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Kılıçdaroğlu'ndan besmelesiz et kesimi eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İktidarın yanlış tarım politikaları ile Türkiye'nin nohut, mercimek, pamuk, saman ithal eden bir ülke konumuna düşürüldüğünü savunan Kılıçdaroğlu, Sırbistan'dan 5 bin ton lop et ithal edilmesini eleştirdi.

Lop et ithalatına besicilerin, sektördeki kuruluş ve birliklerin de karşı olduğuna işaret eden CHP Genel Başkanı ancak iktidarın uyarıları dikkate almadığını söyledi.

"SIRBİSTAN'DAKİ ETLER BESMELESİZ"

Bu durumun ithalat yapılan ülkelerin besicilerine kazandırdığını, sektörün yerli temsilcilerinin ise her geçen yıl daha mağdur olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Et deyince aklımıza kasap geliyor. Sırbistan'dan 5 bin ton et alacaklar. Sırbistan deyince de bizim aklımıza Sırp kasabı geliyor. Hani bir gecede 8 bin, 3 yılda 250 bin Bosnalı Müslümanı öldürenler, katledenler. Katleden bir Sırp; Miloseviç. Şimdi hapiste. Gidiyorsun onunla tokalaşıyorsun, 5 bin ton lop et alıyorsun. Bir sefer bunlar besmelesiz kesildi. Bu lop etin nereye gitmesi lazım? Saraya gitmesi lazım. Onların yemesi lazım. Niye saraya gitmesi lazım? Adam kul hakkı yemeye alışmış, besmelesiz et yese ne olur, yemese ne olur? Millete yedirmesinler, saraya götürsünler. Sarayda istedikleri kadar yesinler."

Kılıçdaroğlu'ndan besmelesiz et kesimi eleştirisi VİDEO

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