Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti

Ankara'da çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'daki toplantının ardından, Gölbaşı ilçesine geçti.

ŞEHİR TURU ATTI

Burada halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra kampanya otobüsü ile kent merkezinde şehir turu attı.

DÜŞÜNEREK OY VERİN

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşları selamlarken Güvenpark'ta toplanan kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak halk oylamasını hatırlattı.

Vatandaşlardan mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlerden Türkiye'nin geleceğini düşünerek tercihte bulunmalarını istedi.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda Kızılay AVM önünde "evet" kampanyası yürüten ve kendisine bozkurt işareti yapan MHP teşkilatına da selamlarını iletti. Kılıçdaroğlu, gruba hitaben, "Evet tercihinde bulunan bütün arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Bizler de sizlere saygı duyuyoruz, sağ olun, var olun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından bin süre daha şehir turuna devam ederek, vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu, Aşkabat Caddesi üzerinde kendisini bozkurt işareti yaparak selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık verdi.

BİZ DE ÜLKÜCÜYÜZ

CHP Lideri daha önce yaptığı açıklamada "MHP’li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz, milliyetçiyiz." ifadelerini kullanmıştı.