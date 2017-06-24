Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü yürüyüşüne İstanbul barosuna kayıtlı avukatlar cübbeleri ile katıldı. Kılıçdaroğlu bugünkü yürüyüşüne Bolu merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kamp alanından yürüyüşe başladı.





BOZKURT SELAMINA KARŞILIK VERDİ

Kılıçdaroğlu yürürken yoldan geçen vatandaşlar da alkışladı. Bir araçtan kendisine yapılan bozkurt selamına, Kılıçdaroğlu da aynı şekilde yanıt verdi.

İLK DEĞİL

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 Mart 2017'deki Ankara turu sırasında kendisine bozkurt işaretiyle selamlayan bir kişiye yine bozkurt selamıyla karşılık vermişti. Kılıçdaroğlu daha önce de 2014 yılındaki yerel seçimler çalışmalarında Ankara'da yine seçim otobüsünden bozkurt işareti yaparak vatandaşları selamlamıştı.



