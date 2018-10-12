taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9477
Euro
6.88125
Altın
1219.9515
Borsa
96657.42
Gram Altın
233.71

Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan Brunson'ın tahliyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darısı Harp Okulu öğrencilerinin başına" dedi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 18:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DARISI HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞINA"

Kararla ilgili Kılıçdaroğlu, "Mahkemeyi ve ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu karar alındı görmemiz lazım. Darısı harp okulu öğrencileri ile er ve erbaşların başına." dedi.

RAHİP BRUNSON SERBEST BIRAKILDI

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

1489
ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

2541
Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

159
İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

79
Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

655
Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

137
Reuters: Brunson uçağa bindi

Reuters: Brunson uçağa bindi

835
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM