Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DARISI HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞINA"

Kararla ilgili Kılıçdaroğlu, "Mahkemeyi ve ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu karar alındı görmemiz lazım. Darısı harp okulu öğrencileri ile er ve erbaşların başına." dedi.

RAHİP BRUNSON SERBEST BIRAKILDI

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu VİDEO