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Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na Hollanda engeline ilk yorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Yaptırım uygulamak hakkımız" dedi.

11.03.2017 - 15:32
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Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na Hollanda engeline ilk yorum

Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağını iptal etmesine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"DOĞRU BULMUYORUZ, YAPTIRIM UYGULAMAK HAKKIMIZ"

"Hem 'demokratım' diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının uçuş iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış. Yaptırım uygulamak hakkımız"

CHP, TÜM YURT DIŞI PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türk bakanların programlarına izin vermemesinin ardından CHP de tüm yurt dışı programlarını iptal etti. CNN TÜRK'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na Hollanda engeline ilk yorum

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