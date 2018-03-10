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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere ekran yasağı

Bugün ikinci gününde olan CHP 19. Olağanüstü kurultayda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kelime aralarına sıkışmış bir yasak çıktı.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 12:17..
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere ekran yasağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nın ilk günündeki konuşmasında dikkat çeken ayrıntı göze çarptı. Kılıçdaroğlu, partisinin vekillerine ekran yasağı getirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere ekran yasağı

"VEKİL SEÇİLDİNİZ DİYE İSTEDİĞİNİZ GİBİ KONUŞAMAZSINIZ"

Disiplinli, özgüveni yüksek bir örgüt kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, partiden izinsiz televizyon ekranına çıkan milletvekillerine, "Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum diyenler, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur. Eski hastalıkları hala bir şekilde gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilen örgüt ve parti militanı üyeler istiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere ekran yasağı VİDEO

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